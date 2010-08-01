Кирилл Набутов: «На открытии Сочи-2014 с потолка должна была спуститься золотая люстра с живым оркестром»

Известный спортивный комментатор Кирилл Набутов рассказал об эпизоде с огромной люстрой, который не был включен в программу церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи.

«Там была одна гениальная штука. Может быть, об этом можно сказать уже. На церемонии открытия был бал из «Войны и мира», где были все звезды русского балета. Там поднимались колонны из под земли, символизируя собой некую ампирную танцевальную залу в каком-нибудь дворце. Никому в голову не пришло, что есть некая незаконченность, что колонны как бы в никуда поднимаются, нет потолка.

Там по замыслу сверху должна была спускаться золотая люстра. Не совру, по-моему, восемь метров в диаметре из особо прочного металла, которая была заказана, кажется, в Англии. Из какого-то сверхматериала с чуть ли не двумя тысячами свечей. И внутри этой люстры должен был сидеть живой оркестр, которым дирижировал Валерий Гергиев.

И эта фигня должна была спускаться, когда начинается эпизод с балом. Но так как не было времени и возможности все это отрепетировать, а это же мощная и тяжелая конструкция с людьми, то в итоге этого не было. Эта люстра провисела всю Олимпиаду в технологическом цехе. Этот эпизод был вынут из церемонии, не стали рисковать», – рассказал Набутов каналу Ещенепознер.

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