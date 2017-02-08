Креативный продюсер и автор сценария церемонии открытия Сочи-2014 Константин Эрнст рассказал о том, почему не раскрылось одно из колец во время мероприятия.

«Прогон был за сутки до церемонии, и на нем не были исполнены все элементы по ряду технических причин. Но с кольцами все было идеально: с ними никогда не было проблем. Это была самая простая механическая конструкция.

Три года спустя я могу сказать, почему так произошло. Я провел расследование: после генеральной репетиции, когда ирландские риггеры – это люди, которые работают с конструкциями на высоте – отгружали в ангар кольца, они уронили одно кольцо.

– И никому ничего не сказали?

– Понимая степень цейтнота, они провели внешний осмотр, увидели, что как бы все ничего, и не доложили об этом. Можно сказать: «Наши плохие...» Нет, это ирландцы.

– Но это как-то по-русски.

– У нас работали люди всех национальностей – всего этих национальностей 20, и все у нас стали русскими. Когда до церемонии оставался месяц, международная команда риггеров сказала: «Мы обедать ходить не будем, чтобы экономить время. Купите нам растворимый суп и селедки». Мы начали понимать: в какой-то мере они уже выглядят как наши ребята», – сказал Эрнст.

Церемония открытия Олимпиады в Сочи. Как же круто это было

Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett