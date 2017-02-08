Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Константин Эрнст: «После репетиции открытия Игр-2014 ирландцы уронили одно кольцо»

    Теги Сочи-2014 Константин Эрнст открытие

    Креативный продюсер и автор сценария церемонии открытия Сочи-2014 Константин Эрнст рассказал о том, почему не раскрылось одно из колец во время мероприятия.

    «Прогон был за сутки до церемонии, и на нем не были исполнены все элементы по ряду технических причин. Но с кольцами все было идеально: с ними никогда не было проблем. Это была самая простая механическая конструкция.

    Три года спустя я могу сказать, почему так произошло. Я провел расследование: после генеральной репетиции, когда ирландские риггеры – это люди, которые работают с конструкциями на высоте – отгружали в ангар кольца, они уронили одно кольцо.

    – И никому ничего не сказали?

    – Понимая степень цейтнота, они провели внешний осмотр, увидели, что как бы все ничего, и не доложили об этом. Можно сказать: «Наши плохие...» Нет, это ирландцы.

    – Но это как-то по-русски.

    – У нас работали люди всех национальностей – всего этих национальностей 20, и все у нас стали русскими. Когда до церемонии оставался месяц, международная команда риггеров сказала: «Мы обедать ходить не будем, чтобы экономить время. Купите нам растворимый суп и селедки». Мы начали понимать: в какой-то мере они уже выглядят как наши ребята», – сказал Эрнст.

    Церемония открытия Олимпиады в Сочи. Как же круто это было

    Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться