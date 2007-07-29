Реклама 18+
Реклама 18+

Вице-президент СБР: «IBU удержит долг по призовым Глазыриной с тех денег, которые мы заработали в прошлом году»

Теги сборная России жен СБР IBU Екатерина Глазырина Владимир Рощин Алексей Нуждов Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о том, как будет выплачен долг Екатерины Глазыриной по призовым.

Глазырина, которая вошла в состав команды на летний чемпионат мира, должна была вернуть в Международный союз биатлонистов (IBU) 31 тысячу евро.

«Нам от IBU должны быть перечисления, которые мы заработали. Это крупная сумма, и мы договорились, чтобы они всю эту сумму с нас удержали. И туда, в перечень удержанных средств, нами включены и средства по призовым Глазыриной.
 
У нас есть договоренность с руководством Федерации биатлона Свердловской области в лице Владимира Рощина, что они обязуются вернуть эти средства СБР. Понимание у нас в этом вопросе единое – это ее долг, но они лучше нас знают своего спортсмена и ее ситуацию.

У нас нет оснований не доверять мнению уважаемых людей. Глазырина понимает, что это ее долг, а федерация гарантирует, что поможет ей с этой задачей справиться. У всех трех сторон единое понимание — и у спортсменки, и у представителей региональной федерации, и у нас», – сказал Нуждов.

Большое интервью босса биатлона: здесь про деньги, бан Васильевой и войну за букмекера

У нас есть телеграм-канал о биатлоне: там больше инсайдов, анонсы интервью и других материалов и, конечно, фото. Подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться