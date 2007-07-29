Вице-президент СБР: «IBU удержит долг по призовым Глазыриной с тех денег, которые мы заработали в прошлом году»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о том, как будет выплачен долг по призовым.

Глазырина, которая вошла в состав команды на летний чемпионат мира, должна была вернуть в Международный союз биатлонистов ( ) 31 тысячу евро.

«Нам от IBU должны быть перечисления, которые мы заработали. Это крупная сумма, и мы договорились, чтобы они всю эту сумму с нас удержали. И туда, в перечень удержанных средств, нами включены и средства по призовым Глазыриной.



У нас есть договоренность с руководством Федерации биатлона Свердловской области в лице Владимира Рощина, что они обязуются вернуть эти средства . Понимание у нас в этом вопросе единое – это ее долг, но они лучше нас знают своего спортсмена и ее ситуацию.



У нас нет оснований не доверять мнению уважаемых людей. Глазырина понимает, что это ее долг, а федерация гарантирует, что поможет ей с этой задачей справиться. У всех трех сторон единое понимание — и у спортсменки, и у представителей региональной федерации, и у нас», – сказал Нуждов.

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