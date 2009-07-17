Губерниев о биатлоне на Первом канале: «Можно комментировать и вдесятером, но в нашем случае от добра добра не ищут»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о совместной работе экспертов на телевидении.

«Парный репортаж – очень тонкая, почти интимная история.

Например, в биатлоне своего Панкратова нет (Губерниев комментирует с двукратным олимпийским чемпионом Денисом Панкратовым плавание – .ru). Там и экспертиза работает по-другому: как мне кажется, биатлонный эксперт хорош в точечных историях, на рубеже, как у норвежцев.

Кто-то ищет форматы – на канале ребята комментировали втроем (Круглов, Терехов и Шипулин – Sports.ru). Можно комментировать и вдесятером, собрать в кабине еще и действующих биатлонистов, но в нашем случае от добра добра не ищут».

Если Губерниев достал – слушайте Шипулина. Сейчас это лучшая экспертиза на ТВ

«Иногда Дима кладет мне руку на плечо: заткнись, я все сделаю сам». Губерниев и Панкратов – дуэт-балаган в плавании

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