Вице-президент СБР: «Бородкин ни дня у нас не работал. С ним не заключили трудовой договор, он не получал никаких средств»

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что Василий Бородкин, числящийся начальником юниорской сборной в списках Минспорта, на самом деле не работал в организации.

Бородкин в свободное время возглавляет фонд президента СБР Владимира Драчева, был учредителем коммерческой фирмы совместно с его бывшей женой и фигурировал в подозрительных схемах с земельными участками в годы правления Драчевым Всеволжским районом (2013-2016). В частности, по информации новостного портала 47.news, Бородкин получил от Драчева гектар земли со скидкой в 99 процентов.

«Я уточнил у начальника команды Дмитрия Рочева – он звонил в Минспорта. В расширенном списке Бородкин есть, но он не был зачислен на ставку в Минспорта и ЦСП и ни дня не работал. С ним не заключили трудовой договор и, естественно, он не получал никаких средств, не относил трудовую книжку.

– В чем была логика внесения в эти списки?

– Драчев рассматривал его – точно так же, как других кандидатов: Шадрина, Раменского. Включим и потом будем выбирать. Это ни к чему не обязывает – ставка одна, а кандидатов много», – рассказал Нуждов.

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