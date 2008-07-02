Вице-президент СБР – об уволенном за секс-скандал Тутмине: «Дело передавали в СК, но закрыли. Мы позвали его на техническую должность»

вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с привлечением Сергея Тутмина в качестве специалиста спортивной команды.

В 2018 году 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева обвинила Тутмина в домогательствах.

– Тутмина не якобы, а уволили из ЦСП, отстранили от тренерской работы. Дело передали в Следственный комитет, но, как понимаю, оно закончилось. Точную формулировку не скажу, но за отсутствием состава уголовного преступления.

По поводу должности в Федерации биатлона Московской области (ФБМО) – скорее всего, просто не убрали. У нас прошла отчетно-выборная конференция, был новый состав правления. Есть секретарь, протокол, там присутствовало порядка 70 человек – каждый может подтвердить, что у нас новый состав правления, новый вице-президент и новый председатель тренерского совета. В ФБМО Тутмина нет ни в каком статусе.

– Если был уволен, как оказался на сборе почти сразу после инцидента?

– Не надо забывать, что его сын Егор тоже тренируется. Старший Тутмин был там как папа, плюс там была его жена и двое маленьких детей. Если правильно помню, речь о сборе в Кисловодске. Тутмин был там не тренером, а отцом .

В СБР Тутмин стал специалистом в спортивной команде, должность инженерно-техническая. Он занимается обеспечением сборных команд: патроны, лыжероллеры, подготовка и закупка инвентаря. Он в этом хороший специалист, почему ему не оказаться на этой должности?

– Чем закончилась та секс-история?

– Я ее оцениваю так же, как и все: случай вопиющий – двоякой оценки нет. Какое наказание: уволить со всех тренерских и не только должностей Московской области, из общественной организации отстранить – кстати, он сам написал заявление.

Проступок был, но уголовного преследования не было. СК начал доследственную проверку и, видимо, следователь не увидел повода для возбуждения дела.

Да, мы позвали Тутмина на техническую должность – в СБР такого специалиста не было. Право на работу у него никто не отнимал, тем более сейчас он работает не с людьми. Он имеет право работать, – сообщил Нуждов.

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