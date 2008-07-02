Списки Минспорта: начальник юниорской сборной – Василий Бородкин. Драчев продал ему гектар земли в Ленобласти со скидкой 99%

На сайте Министерства спорта были опубликованы списки кандидатов в сборные по биатлону на новый сезон.

Новым начальником юниорской сборной по биатлону назначен Василий Бородкин. Он занял место , работавшего на этой должности около 10 лет.

С 2008 года Бородкин руководит «Фондом содействия развития спорта и социальной поддержки спортсменов , а также является вице-президентом Федерации биатлона Ленинградской области, которой руководит Драчев.

По информации новостного портала 47.news, в 2014-м Драчев, возглавлявший администрацию Всеволожского района, незаконно выделил Бородкину гектар земли со скидкой около 99%. В 2015 году служба экономической безопасности УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводила в кабинете Драчева обыски, связанные с земельными нарушениями.

На новой должности Бородкин будет отвечать за организацию сборов, условия для подготовки спортсменов, покупку экипировки и инвентаря, а также за заключение договоров (о проведении мероприятий, оказании различных услуг) и учет расходов сборной.

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