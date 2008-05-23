Владимир Драчев: «Блат в российском биатлоне ушел в прошлое»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ответил на блиц-вопросы.
– Весь интернет облетела фотография с обнаженной мужской сборной Швейцарии. Если, условно, Евгений Гараничев и Антон Бабиков выложат что-то подобное, поставите лайк?
– Такому я лайки не ставлю.
– А в принципе были бы против такого?
– Каждый сходит с ума по-своему.
– Есть такая фраза: «Депутаты – слуги народа». Вы согласны с ней?
– Наверное, не знаю. Кто для народа работает, кто-то слуга народа.
– А вы?
– Я работаю для страны и в целом – на позитив.
– Слепцова и Зайцева в СБР – это реально?
– Теоретически, возможно. Просто нужно найти правильное применение нашим звездам, чтобы они эффективно работали.
– Продолжите фразу: блат в российском биатлоне…
– Ушел в прошлое, – рассказал Драчев.
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