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    Владимир Драчев: «Блат в российском биатлоне ушел в прошлое»

    Теги Светлана Слепцова Ольга Зайцева сборная России сборная России жен СБР Владимир Драчев Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ответил на блиц-вопросы.

    – Весь интернет облетела фотография с обнаженной мужской сборной Швейцарии. Если, условно, Евгений Гараничев и Антон Бабиков выложат что-то подобное, поставите лайк?

    – Такому я лайки не ставлю.

    – А в принципе были бы против такого?

    – Каждый сходит с ума по-своему.

    – Есть такая фраза: «Депутаты – слуги народа». Вы согласны с ней?

    – Наверное, не знаю. Кто для народа работает, кто-то слуга народа.

    – А вы?

    – Я работаю для страны и в целом – на позитив.

    – Слепцова и Зайцева в СБР – это реально?

    – Теоретически, возможно. Просто нужно найти правильное применение нашим звездам, чтобы они эффективно работали.

    – Продолжите фразу: блат в российском биатлоне…

    – Ушел в прошлое, – рассказал Драчев.

    Это главное летнее фото в биатлоне: вместо одежды на швейцарцах только шлемы

    В составе сборной России – новый биатлонист (85-е место в рейтинге СБР). Он тренируется в городе Ленобласти, которым руководил президент Драчев

    Оказывается, 25-летний тренер биатлонистов – сын топ-менеджера «ФосАгро»

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