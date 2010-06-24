Российские биатлонисты могут отменить августовские сборы в Сочи. У стрельбища закончилась лицензия

Главный тренер сборной России по биатлону сообщил, что августовский сбор команды в Сочи под вопросом, так как у стрельбища закончилась лицензия.

«Если вопрос по Сочи задан – значит, ситуация известна. Там закончились лицензии стрельбища и оружейной комнаты – они выдаются на определенный срок разрешительными органами. Потом идет перепроверка, лицензию продлевают.

Сейчас вопрос решают – надо все согласовать с требованиями Росгвардии к таким сооружениям: охрана оружия, чтобы никто не проник – много моментов.

Других горных баз в России нет. Был Семинский перевал, но сейчас там тренироваться невозможно – трасса в упадке, стрельбище погибло, полная разруха.

Как запасной вариант прорабатываем Антхольц, где пройдет ЧМ-2020. С одной стороны, попасть туда на летнюю подготовку за полгода до турнира было бы хорошо.

С другой – ценник непомерный: я не знаю, какие команды готовы платить 130 евро в сутки за человека. А там надо пробыть три недели. Изучаем вариант, что спортсмены поселятся наверху, а мы внизу – в более дешевом варианте, чтобы подниматься только на тренировки. Надеюсь, с Сочи все-таки решится до августа», – сказал Хованцев.

Гараничева покусали муравьи, Малиновский забыл патроны (есть видео): мы съездили к биатлонистам

Если хотите больше фото, инсайдов и классных историй – подписывайтесь на наш телеграм-канал «Биатлон без Губерниева».