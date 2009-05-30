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Анатолий Хованцев: «Отпускали спортсменов на самоподготовку – и два сильнейших юниора не отобрались на ЧМ»

Теги сборная России сборная России жен Анатолий Хованцев Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвел итоги первого межсезонного сбора команды, который завершился в Белокурихе.

«У тех членов сборной, кто отсутствовал на сборе, были объективные причины, которые, кстати, не помешали им проходить необходимую на этом этапе подготовку.

В целом же я, конечно, за то, чтобы спортсмены проходили подготовку в команде.

В прошлом году у нас была практика – когда мы отпускали спортсменов на самоподготовку, – но это привело к тому, что два сильнейших юниора не смогли отобраться на чемпионат мира.

Здесь восстановительный сбор прошел как положено. Спортсменам очень нравится питание, выбор блюд, шведская линия – она ничем не хуже, чем за рубежом!

Хорошая трасса, которая подходит для втягивающих тренировок, отличный воздух», – сказал Хованцев.

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