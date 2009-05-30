Анатолий Хованцев: «Отпускали спортсменов на самоподготовку – и два сильнейших юниора не отобрались на ЧМ»

Главный тренер сборной России по биатлону подвел итоги первого межсезонного сбора команды, который завершился в Белокурихе.

«У тех членов сборной, кто отсутствовал на сборе, были объективные причины, которые, кстати, не помешали им проходить необходимую на этом этапе подготовку.

В целом же я, конечно, за то, чтобы спортсмены проходили подготовку в команде.

В прошлом году у нас была практика – когда мы отпускали спортсменов на самоподготовку, – но это привело к тому, что два сильнейших юниора не смогли отобраться на чемпионат мира.

Здесь восстановительный сбор прошел как положено. Спортсменам очень нравится питание, выбор блюд, шведская линия – она ничем не хуже, чем за рубежом!

Хорошая трасса, которая подходит для втягивающих тренировок, отличный воздух», – сказал Хованцев.

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