Михаил Дегтярев: «Сегодня мы стали флагманом в борьбе с допингом в мире»

Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев прокомментировал полное восстановление Российского антидопингового агентства ( ) в правах.

«Это заслуга и успех спортивных властей, которые на протяжении длительного времени выстраивали диалог с международными организациями, последовательно выполняли требования дорожной карты. Много работы еще предстоит выполнить по восстановлению статуса наших федераций, представительства в международных спортивных организациях.

Но главное – сегодня мы стали, можно сказать, флагманом в борьбе с допингом в мире.



Мы применяем новый подход к нравственному, культурному и физическому воспитанию молодых спортсменов, который пропагандирует нетерпимость к допингу. Российское антидопинговое законодательство – одно из самых жестких и прогрессивных в мире. Хочется верить, что в этой затянувшейся истории наконец будет поставлена точка», – рассказал Дегтярев.