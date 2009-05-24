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    Михаил Дегтярев: «Сегодня мы стали флагманом в борьбе с допингом в мире»

    Теги РУСАДА Михаил Дегтярев Биатлон

    Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев прокомментировал полное восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

    «Это заслуга и успех спортивных властей, которые на протяжении длительного времени выстраивали диалог с международными организациями, последовательно выполняли требования дорожной карты. Много работы еще предстоит выполнить по восстановлению статуса наших федераций, представительства в международных спортивных организациях.

    Но главное – сегодня мы стали, можно сказать, флагманом в борьбе с допингом в мире.
     
    Мы применяем новый подход к нравственному, культурному и физическому воспитанию молодых спортсменов, который пропагандирует нетерпимость к допингу. Российское антидопинговое законодательство – одно из самых жестких и прогрессивных в мире. Хочется верить, что в этой затянувшейся истории наконец будет поставлена точка», – рассказал Дегтярев.

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