Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Глава РУСАДА: «Понимаю, что некоторые спортсмены, пропускающие допинг-тесты, используют препараты»

    Теги допинг сборная России сборная России жен РУСАДА Юрий Ганус Биатлон

    Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о росте числа случаев уклонения спортсменов от прохождения проверок на допинг.

    «Допинг стал неотъемлемой частью спорта.

    Когда мы фиксируем рост антидопинговых нарушений более 100% в 2018 году по сравнению с 2017-м по нарушению правил доступности – это печально. Это значит, что наши спортсмены отстраняются просто из-за того, что они нарушают эти правила.

    Я отдаю себе отчет и в том, что часть из них использует препараты и таким образом уклоняется от тестирования», – сказал Ганус.

    Глава РУСАДА раскрылся у Познера. Хоть кто-то вменяемый в нашем спорте

    В легкой атлетике – допинг и безнадега. Путин торопит с возвращением, а РУСАДА за разгон всего руководства

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться