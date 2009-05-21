Глава РУСАДА: «Понимаю, что некоторые спортсмены, пропускающие допинг-тесты, используют препараты»

Глава Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус рассказал о росте числа случаев уклонения спортсменов от прохождения проверок на допинг.

«Допинг стал неотъемлемой частью спорта.

Когда мы фиксируем рост антидопинговых нарушений более 100% в 2018 году по сравнению с 2017-м по нарушению правил доступности – это печально. Это значит, что наши спортсмены отстраняются просто из-за того, что они нарушают эти правила.

Я отдаю себе отчет и в том, что часть из них использует препараты и таким образом уклоняется от тестирования», – сказал Ганус.

Глава РУСАДА раскрылся у Познера. Хоть кто-то вменяемый в нашем спорте

В легкой атлетике – допинг и безнадега. Путин торопит с возвращением, а РУСАДА за разгон всего руководства