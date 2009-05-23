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    Биатлонистки сборной России могут принять участие в Российской неделе моды в октябре

    Теги сборная России жен СБР Биатлон

    Российские биатлонистки могут принять участие в Российской неделе моды, которая пройдет с 16 по 20 октября.

    Участницы будут определены после подписания соглашения с Союзом биатлонистов России (СБР).

    Сейчас СБР и организаторы Российской недели моды согласовывают условия выступления спортсменок в модном показе.

    Российская неделя моды проходит два раза в год (весной и осенью) при поддержке Министерства культуры РФ. В мероприятии участвуют ведущие дизайнеры, журналисты, редакторы глянцевых журналов, специалисты в области моды, маркетологи и продюсеры.

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