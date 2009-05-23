Биатлонистки сборной России могут принять участие в Российской неделе моды в октябре

Российские биатлонистки могут принять участие в Российской неделе моды, которая пройдет с 16 по 20 октября.

Участницы будут определены после подписания соглашения с Союзом биатлонистов России (СБР).

Сейчас СБР и организаторы Российской недели моды согласовывают условия выступления спортсменок в модном показе.

Российская неделя моды проходит два раза в год (весной и осенью) при поддержке Министерства культуры РФ. В мероприятии участвуют ведущие дизайнеры, журналисты, редакторы глянцевых журналов, специалисты в области моды, маркетологи и продюсеры.