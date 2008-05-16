Союз биатлонистов России объявил о сотрудничестве с букмекером Parimatch. Договор с одноименным порталом не ратифицировал IBU

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев сообщил, что организация будет сотрудничать с букмекерской компанией Parimatch.

Ранее Международный союз биатлонистов ( ) не ратифицировал договор на 100 млн рублей между СБР и порталом париматч.рф, зарегистрированным как СМИ. Одной из проблем стал тот факт, что портал имеет то же название, что и букмекерская контора Parimatch.

«Parimatch – один из лидеров индустрии беттинга в России, и я рад объявить о начале нашего сотрудничества.

Мы уверены, что партнерство положительно повлияет на популяризацию нашего вида спорта в России и станет взаимовыгодным для обеих сторон.

На первом этапе наше сотрудничество распространяется только на российские соревнования, но я уверен, что спектр нашей совместной работы может быть расширен и мы готовы предпринять для этого все усилия», – сказал Драчев.

IBU объяснил, почему не ратифицировал договор на 100 млн рублей между СБР и порталом «Париматч»

Наш биатлон жульничает со спонсором? Контракт на 100 млн, странная контора – то ли СМИ, то ли букмекер