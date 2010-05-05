IBU объяснил, почему не ратифицировал договор на 100 млн рублей между СБР и порталом «Париматч»

В Международном союзе биатлонистов ( ) объяснили, почему федерация отказалась ратифицировать договор на 100 млн рублей между Союзом биатлонистов России ( ) и порталом париматч.рф.

Спонсорское соглашение с порталом, зарегистрированным как СМИ, СБР заключил еще в начале сезона, однако рекламировать СМИ во время международных соревнований он не может из-за отсутствия разрешения со стороны IBU.

Российская сторона обратилась в международную организацию с просьбой объяснить ситуацию. Одной из проблем стал тот факт, что портал имеет то же название, что и букмекерская контора «Пари-Матч».

«По поводу спонсорского контракта со «Спорт Матч»

Дорогой президент , я очень благодарен вам за письма, высланные 15 февраля и 6 марта. Ваш запрос обсуждался на заседаниях исполкома IBU тщательно, углубленно и с учетом опыта юридического комитета.

Решение о том, соответствует ли рекламная деятельность параграфу 6 устава IBU должно приниматься с учетом параграфа 5 правил рекламы IBU. Цель этого правила – предотвратить любую рекламу ставок на спорт, если компания не находится под контролем государства. В данном случае исполком предполагает, что это правило подразумевает предотвращение любой рекламной деятельности, которая могла бы ввести в заблуждение широкую общественность и стать рекламой в пользу букмекерской компании.

Кроме того, исполком пришел к выводу, что под «контролируемой государством» букмекерской конторой подразумеваться компания, которая принадлежит государству большинством акций или большинством голосов в наблюдательном совете. Это условие соблюдается упомянутой вами букмекерской компанией ATG.

После этого обсуждения мы убедились, что существующие правила нуждаются в уточнении, чтобы избежать любых нестыковок, подобных тем, с которыми мы с вами, к сожалению, столкнулись.

Исполком примет решение о соответствующих корректировках на апрельском заседании. Они будут рассчитаны на все национальные федерации, которые намерены заключить долгосрочные спонсорские контракты.

Я полностью доверяю вам и СБР, и все мы в семье IBU следуем четкой цели – обеспечить нашему виду спорта светлое будущее. В свете этого мы должны принять все необходимые меры, чтобы поддержать биатлон, действуя в соответствии с наилучшими принципами надлежащего управления. Именно поэтому наши правила, касающиеся рекламы, очень внимательно относятся к индустрии спортивных ставок

Благодарю вас за понимание», – говорится в письме от имени президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина.

Наш биатлон жульничает со спонсором? Контракт на 100 млн, странная контора – то ли СМИ, то ли букмекер