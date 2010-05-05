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    IBU объяснил, почему не ратифицировал договор на 100 млн рублей между СБР и порталом «Париматч»

    Теги бизнес сборная России сборная России жен СБР IBU Владимир Драчев Олле Далин Биатлон

    В Международном союзе биатлонистов (IBU) объяснили, почему федерация отказалась ратифицировать договор на 100 млн рублей между Союзом биатлонистов России (СБР) и порталом париматч.рф.

    Спонсорское соглашение с порталом, зарегистрированным как СМИ, СБР заключил еще в начале сезона, однако рекламировать СМИ во время международных соревнований он не может из-за отсутствия разрешения со стороны IBU.

    Российская сторона обратилась в международную организацию с просьбой объяснить ситуацию. Одной из проблем стал тот факт, что портал имеет то же название, что и букмекерская контора «Пари-Матч».

    «По поводу спонсорского контракта со «Спорт Матч»

    Дорогой президент Владимир Драчев, я очень благодарен вам за письма, высланные 15 февраля и 6 марта. Ваш запрос обсуждался на заседаниях исполкома IBU тщательно, углубленно и с учетом опыта юридического комитета.

    Решение о том, соответствует ли рекламная деятельность параграфу 6 устава IBU должно приниматься с учетом параграфа 5 правил рекламы IBU. Цель этого правила – предотвратить любую рекламу ставок на спорт, если компания не находится под контролем государства. В данном случае исполком предполагает, что это правило подразумевает предотвращение любой рекламной деятельности, которая могла бы ввести в заблуждение широкую общественность и стать рекламой в пользу букмекерской компании.

    Кроме того, исполком пришел к выводу, что под «контролируемой государством» букмекерской конторой подразумеваться компания, которая принадлежит государству большинством акций или большинством голосов в наблюдательном совете. Это условие соблюдается упомянутой вами букмекерской компанией ATG.

    После этого обсуждения мы убедились, что существующие правила нуждаются в уточнении, чтобы избежать любых нестыковок, подобных тем, с которыми мы с вами, к сожалению, столкнулись.

    Исполком примет решение о соответствующих корректировках на апрельском заседании. Они будут рассчитаны на все национальные федерации, которые намерены заключить долгосрочные спонсорские контракты.

    Я полностью доверяю вам и СБР, и все мы в семье IBU следуем четкой цели – обеспечить нашему виду спорта светлое будущее. В свете этого мы должны принять все необходимые меры, чтобы поддержать биатлон, действуя в соответствии с наилучшими принципами надлежащего управления. Именно поэтому наши правила, касающиеся рекламы, очень внимательно относятся к индустрии спортивных ставок

    Благодарю вас за понимание», – говорится в письме от имени президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина.

    Наш биатлон жульничает со спонсором? Контракт на 100 млн, странная контора – то ли СМИ, то ли букмекер

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