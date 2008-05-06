Глава WADA: «Противники восстановления РУСАДА думали только о политике, а не о чистом спорте»

Президент Всемирного антидопингового агентства ( ) Крэйг Риди убежден, что решение восстановить Российское антидопинговое агентство ( ) в правах было верным.

«Думаю, национальные антидопинговые агентства некоторых стран хотели, чтобы РУСАДА было отстранено навечно. Но мы хотели перестроить или создать новую крепкую антидопинговую систему в России.

Даже если бы нам не удалось, это стоило бы всех рисков, потому что если бы мы вообще ничего не делали, что русские могли бы вернуться в темные времена и опять стали бы заниматься тем, что уже делали раньше.

И все это никак бы не помогло чистому спорту и защите чистых спортсменов. Хочу заметить, что некоторые национальные антидопинговые агентства думали только о политике, а не о чистом спорте, когда высказывались против восстановления РУСАДА.

Да, мы живем в политическом мире, но посмотрите, что произошло за последние годы: мы зашли в огромный политический тупик. Дипломаты высылались из стран, компьютеры взламывались хакерами, в моей стране отравили людей.

И только WADA стало единственной организацией, которая заставила Россию делать то, что мы и хотели. И сейчас они ведут себя очень хорошо», – рассказал Риди.