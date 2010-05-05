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    Васильева, Логинов и еще 37 российских биатлонистов вошли в пул допинг-тестирования IBU на сезон-2019/20

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг IBU Кубок IBU WADA Маргарита Васильева Биатлон

    Международный союз биатлонистов (IBU) включил 39 российских спортсменов в пул допинг-тестирования на сезона-2019/20, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

    В международный пул попали все ведущие биатлонисты России, включая призеров ЧМ-2019 Александра Логинова, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Никиту Поршнева, Екатерину Юрлову, а также пропустившую три допинг-теста в течение года Маргариту Васильеву. В прошлом году в список попали 43 россиянина.

    Всего в пул вошли 142 спортсмена – 70 мужчин и 72 женщины. От России в пуле находятся 21 мужчина и 18 женщин, на втором месте расположилась Германия (15 спортсменов), на третьем – Франция (12).

    Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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