Шипулин поехал на Авачинский марафон вместо того, чтобы готовиться к праймериз «Единой России»

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поехал на Авачинский марафон на Камчатку вместо того, чтобы готовиться к праймериз «Единой России».
Представитель «Единой России» сообщил, что отъезд Шипулина стал неожиданностью как для его собственной команды, так и для московского руководства партии. Он отметил, что Шипулин отменил несколько назначенных встреч и пропал, никого не предупредив.
Кроме того, во время отсутствия спортсмена конкуренты могут обойти его по популярности у населения, что сделает итоги предварительного голосования непредсказуемыми.
На Авачинском марафоне Шипулин занял сотое место.
Праймериз «Единой России» по Серовскому округу Свердловской области пройдут 26 мая.