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    Шипулин поехал на Авачинский марафон вместо того, чтобы готовиться к праймериз «Единой России»

    Теги Антон Шипулин политика Биатлон

    Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поехал на Авачинский марафон на Камчатку вместо того, чтобы готовиться к праймериз «Единой России».

    Представитель «Единой России» сообщил, что отъезд Шипулина стал неожиданностью как для его собственной команды, так и для московского руководства партии. Он отметил, что Шипулин отменил несколько назначенных встреч и пропал, никого не предупредив.

    Кроме того, во время отсутствия спортсмена конкуренты могут обойти его по популярности у населения, что сделает итоги предварительного голосования непредсказуемыми.

    На Авачинском марафоне Шипулин занял сотое место.

    Праймериз «Единой России» по Серовскому округу Свердловской области пройдут 26 мая. 

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