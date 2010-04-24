Шипулин поехал на Авачинский марафон вместо того, чтобы готовиться к праймериз «Единой России»

Олимпийский чемпион по биатлону поехал на Авачинский марафон на Камчатку вместо того, чтобы готовиться к праймериз «Единой России».

Представитель «Единой России» сообщил, что отъезд Шипулина стал неожиданностью как для его собственной команды, так и для московского руководства партии. Он отметил, что Шипулин отменил несколько назначенных встреч и пропал, никого не предупредив.

Кроме того, во время отсутствия спортсмена конкуренты могут обойти его по популярности у населения, что сделает итоги предварительного голосования непредсказуемыми.

На Авачинском марафоне Шипулин занял сотое место.

Праймериз «Единой России» по Серовскому округу Свердловской области пройдут 26 мая.