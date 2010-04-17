Александр Тихонов: «Я бы Павловой за ее слова по заднице так надавал, что надолго бы запомнила»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о Евгении Павловой.

«Губрниев устроил из биатлона шоу. На одном из этапов Кубка мира его съемочная группа ворвалась в номер к и начала ее терзать своими вопросами. Павлова на следующий день заняла предпоследнее место. Он что делает?! Психика у спортсменок еще не готова, а Губерниев с микрофоном лезет. Я бы его команде дал пинка под зад и выгнал из расположения сборной.



– Женя Павлова за словом в карман не лезет. Может и матом ругнуться.

– Она еще ничего в биатлоне не добилась, а уже такие дела. Я бы ей по заднице так надавал, что надолго бы запомнила. Какие у нас раньше были биатлонистки – Зайцева, Пылева, Ишмуратова, Богалий… У них была поставленная речь. А эти, нынешние, двух слов связать не могут. Стыдоба!

А ведь спортсмены сидят на шее налогоплательщиков. Жируют на деньги народа, которого все обдирают сейчас как липку. Спортсмены-то сами ничего не производят», – рассказал Тихонов.