Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Александр Тихонов: «Я бы Павловой за ее слова по заднице так надавал, что надолго бы запомнила»

    Теги Александр Тихонов сборная России жен Дмитрий Губерниев Евгения Павлова Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о Евгении Павловой.

    «Губрниев устроил из биатлона шоу. На одном из этапов Кубка мира его съемочная группа ворвалась в номер к Евгении Павловой и начала ее терзать своими вопросами. Павлова на следующий день заняла предпоследнее место. Он что делает?! Психика у спортсменок еще не готова, а Губерниев с микрофоном лезет. Я бы его команде дал пинка под зад и выгнал из расположения сборной.

    – Женя Павлова за словом в карман не лезет. Может и матом ругнуться.

    – Она еще ничего в биатлоне не добилась, а уже такие дела. Я бы ей по заднице так надавал, что надолго бы запомнила. Какие у нас раньше были биатлонистки – Зайцева, Пылева, Ишмуратова, Богалий… У них была поставленная речь. А эти, нынешние, двух слов связать не могут. Стыдоба!

    А ведь спортсмены сидят на шее налогоплательщиков. Жируют на деньги народа, которого все обдирают сейчас как липку. Спортсмены-то сами ничего не производят», – рассказал Тихонов.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться