Антон Шипулин: «Если бы Хованцев сконцентрировался только на мужской команде, результат мог быть лучше»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин поделился мнением о работе главного тренера сборной России Анатолия Хованцева.

«Хованцев является прекрасным тренером и специалистом, но на мой взгляд, проблема заключается в том, что в этом сезоне он слишком много на себя взял. Фактически он отвечал за всю сборную, был старшим тренером мужской команды, отвечал за юниоров.

Мне кажется, что если бы он, например, сконцентрировался только на мужской команде, то и ему было бы проще, и результат мог быть лучше.

– Стрельба российских биатлонистов вызывает нарекания. Как это можно исправить? И как вы относитесь к идее привлечь в команду кого-то из тренеров по стрельбе?

– Я всегда считал и продолжаю считать, что сборная России – одна из лидеров мирового биатлона в этом компоненте. Я бы не стал говорить, что в этом сезоне было все так плохо. Думаю, что в целом стрельбу можно оценить на «хорошо».

Что касается привлечения специалистов, то я всегда говорил, что лучший тренер в стране по стрелковой подготовке – Андрей Александрович Гербулов», – рассказал Шипулин.

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