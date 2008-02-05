СБР: «Проблем с ввозом оружия на этап Кубка мира в США не возникнет»

Союз биатлонистов России ( ) сообщил, что у российских спортсменов не возникнет проблем с ввозом винтовок в США, где с 14 по 17 февраля пройдет восьмой этап Кубка мира.

Спортсмены прибыли в Канаду на седьмой этап КМ без винтовок, потому что на их ввоз не было получено разрешение. Биатлонисты должны получить оружие к первой официальной тренировке.

«Проблем с ввозом оружия на этап Кубка мира в США не возникнет, поскольку на время проведения соревнований будет действовать соответствующее разрешение», – сообщили в СБР.

У нас не биатлон, а комедия: команда на гонках в Канаде, а винтовки – в Москве