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    СБР: «Проблем с ввозом оружия на этап Кубка мира в США не возникнет»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен СБР Биатлон

    Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что у российских спортсменов не возникнет проблем с ввозом винтовок в США, где с 14 по 17 февраля пройдет восьмой этап Кубка мира.

    Спортсмены прибыли в Канаду на седьмой этап КМ без винтовок, потому что на их ввоз не было получено разрешение. Биатлонисты должны получить оружие к первой официальной тренировке.

    «Проблем с ввозом оружия на этап Кубка мира в США не возникнет, поскольку на время проведения соревнований будет действовать соответствующее разрешение», – сообщили в СБР.

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