Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Россия победила, несмотря на штрафной круг, Германия – 2-я

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров по биатлону в Осрблье прошла мужская эстафета. Российская команда в составе , Ильназа Мухаметзянова, Вадима Истамгулова и Василия Томшина одержала победу.

Чемпионат мира среди юниоров

Осрблье, Словакия

Юниоры

Эстафета

1. Россия (Карим Халили, Ильназ Мухаметзянов, Вадим Истамгулов, Василий Томшин) – 1:20.13,5 (1+9)

2. Германия (Юлиан Холландт, Тим Гротиан, Филипп Липовитц, Данило Ритмюллер) – 1,0 (0+4)

3. Италия (Михаэль Дуранд, Патрик Браунхофер, Седрик Кристилле, Даниэле Каппеллари) – 1,8 (0+3)

4. Норвегия (Йорген Бренденген, Фредрик Грусд, Вебьорн Сорум, Сиверт Гутторм Баккен) – 1.37,8 (1+11)

5. Франция (Себастьян Маон, Томас Бриффаз, Мартен Буржуа Републик, Эмильен Клод) – 1.53,3 (2+13)