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    Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Россия победила, несмотря на штрафной круг, Германия – 2-я

    Теги результаты чемпионат мира среди юниоров юниорская сборная России юниорская сборная Франции юниорская сборная Германии юниорская сборная Норвегии Ильназ Мухаметзянов Василий Томшин Карим Халили Эмильен Клод Сиверт Гутторм Баккен Данило Ритмюллер Томас Бриффаз Тим Гротиан Себастьян Маон Мартен Буржуа Републик Юлиан Холландт Вадим Истамгулов Вебьорн Сорум Йорген Бренденген Фредрик Грусд Филипп Липовитц Биатлон

    Сегодня на чемпионате мира среди юниоров по биатлону в Осрблье прошла мужская эстафета. Российская команда в составе Карима Халили, Ильназа Мухаметзянова, Вадима Истамгулова и Василия Томшина одержала победу.

    Чемпионат мира среди юниоров

    Осрблье, Словакия

    Юниоры

    Эстафета

    1. Россия (Карим Халили, Ильназ Мухаметзянов, Вадим Истамгулов, Василий Томшин) – 1:20.13,5 (1+9)
    2. Германия (Юлиан Холландт, Тим Гротиан, Филипп Липовитц, Данило Ритмюллер) – 1,0 (0+4)
    3. Италия (Михаэль Дуранд, Патрик Браунхофер, Седрик Кристилле, Даниэле Каппеллари) – 1,8 (0+3)
    4. Норвегия (Йорген Бренденген, Фредрик Грусд, Вебьорн Сорум, Сиверт Гутторм Баккен) – 1.37,8 (1+11)
    5. Франция (Себастьян Маон, Томас Бриффаз, Мартен Буржуа Републик, Эмильен Клод) – 1.53,3 (2+13)

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