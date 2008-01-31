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    Сенатор США: «Родченков все еще боится, что русские головорезы однажды за ним придут»

    Теги допинг Григорий Родченков Биатлон

    Сенатор США Роджер Уикер поблагодарил бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова за храбрость.

    «Без мужества доктора Родченкова мы бы так и не узнали о российском мошенничестве.

    Но сейчас он все еще скрывается, потому что боится, что русские головорезы однажды могут за ним прийти.

    Доктор Родченков и другие храбрые люди, которые вскрывают преступления авторитарного режима, явно заслуживают лучшего», – рассказал Уикер.

    Накануне обе палаты Конгресса США поддержали «закон Родченкова» об уголовном наказании за допинг.

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