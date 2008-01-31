Сенатор США: «Родченков все еще боится, что русские головорезы однажды за ним придут»

Сенатор США Роджер Уикер поблагодарил бывшего главу московской антидопинговой лаборатории за храбрость.

«Без мужества доктора Родченкова мы бы так и не узнали о российском мошенничестве.

Но сейчас он все еще скрывается, потому что боится, что русские головорезы однажды могут за ним прийти.

Доктор Родченков и другие храбрые люди, которые вскрывают преступления авторитарного режима, явно заслуживают лучшего», – рассказал Уикер.

Накануне обе палаты Конгресса США поддержали «закон Родченкова» об уголовном наказании за допинг.