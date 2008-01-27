Вольфганг Пихлер: «Конечно, я буду биться за Россию. У нас никогда не было допинга, мы были чистыми»

Тренер сборной Швеции по биатлону сообщил, что намерен защищать обвиненных в применении допинга российских биатлонисток.

С 2011 по 2014 год Пихлер тренировал женскую сборную России.

«В первый год мы выиграли Кубок наций – это большой успех. Мы провели неплохой ЧМ, когда были четвертыми или пятыми. Конечно, в Сочи я хотел выиграть золото. Я не могу сказать, что наш результат – успех.

У меня есть мнение о Губерниеве: он не журналист, он артист. Хотя он думает, что великий эксперт во всем. У меня есть правило: между мной и Губерниевым должно быть минимум 10 метров расстояния.

Конечно, я буду биться за Россию. Я знаю, что Родченков говорит некорректно. Я буду биться за Зайцеву, Романову – за команду Пихлера. Внутри нашей команды никогда не было допинга, мы были чистыми. Все начал главный гангстер, а ему верит весь мир. Почему?

О себе? У меня были взлеты и падения, но Пихлер любит Россию», – рассказал Пихлер в эфире «Матч ТВ».