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    Вольфганг Пихлер: «Конечно, я буду биться за Россию. У нас никогда не было допинга, мы были чистыми»

    Теги Ольга Зайцева сборная России жен допинг сборная Швеции Яна Романова Дмитрий Губерниев Вольфганг Пихлер Григорий Родченков Биатлон

    Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер сообщил, что намерен защищать обвиненных в применении допинга российских биатлонисток.

    С 2011 по 2014 год Пихлер тренировал женскую сборную России.

    «В первый год мы выиграли Кубок наций – это большой успех. Мы провели неплохой ЧМ, когда были четвертыми или пятыми. Конечно, в Сочи я хотел выиграть золото. Я не могу сказать, что наш результат – успех.

    У меня есть мнение о Губерниеве: он не журналист, он артист. Хотя он думает, что великий эксперт во всем. У меня есть правило: между мной и Губерниевым должно быть минимум 10 метров расстояния.

    Конечно, я буду биться за Россию. Я знаю, что Родченков говорит некорректно. Я буду биться за Зайцеву, Романову – за команду Пихлера. Внутри нашей команды никогда не было допинга, мы были чистыми. Все начал главный гангстер, а ему верит весь мир. Почему?

    О себе? У меня были взлеты и падения, но Пихлер любит Россию», – рассказал Пихлер в эфире «Матч ТВ».

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