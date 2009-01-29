Гендиректор РУСАДА: «Нас уважают, нам доверяют даже американцы»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о том, как к работе организации относятся иностранные коллеги.

«Нас уважают, к нам относятся по-партнерски. Нам доверяют даже американцы – мы тестировали их в прошлом году.

В данный момент нами нарабатывается положительный опыт. Мы сделали шаг – передали базу.

Это реальный шаг относительно бездействия, которое было до 20 сентября», – сказал Ганус.

«Проблемы и вопросы, которые существуют – это проблемы, которые имеют отношение к российской антидопинговой системе. Ядро – РУСАДА.

Хочу подчеркнуть, что РУСАДА не имеет никакого отношения к московской лаборатории. Мы работаем с 15 лабораториями в мире», – добавил он.

Глава РУСАДА отметил, что расследования по данным из доклада о допинге в российском спорте продолжаются.

«Когда мы пытаемся все анализировать, надо понимать, что доклад Макларена – это доклад специалиста, который действовал со стороны .

Когда Макларен выпустил свой доклад, указал на нарушения, то международные федерации должны были вести свои расследования по отдельным спортсменам, на основании доклада федерации обязаны были провести проверки, и я вас уверяю, что этот процесс не закончен», – заключил Ганус.