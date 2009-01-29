Гендиректор РУСАДА: «Нас уважают, нам доверяют даже американцы»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о том, как к работе организации относятся иностранные коллеги.
«Нас уважают, к нам относятся по-партнерски. Нам доверяют даже американцы – мы тестировали их в прошлом году.
В данный момент нами нарабатывается положительный опыт. Мы сделали шаг – передали базу.
Это реальный шаг относительно бездействия, которое было до 20 сентября», – сказал Ганус.
«Проблемы и вопросы, которые существуют – это проблемы, которые имеют отношение к российской антидопинговой системе. Ядро – РУСАДА.
Хочу подчеркнуть, что РУСАДА не имеет никакого отношения к московской лаборатории. Мы работаем с 15 лабораториями в мире», – добавил он.
Глава РУСАДА отметил, что расследования по данным из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте продолжаются.
«Когда мы пытаемся все анализировать, надо понимать, что доклад Макларена – это доклад специалиста, который действовал со стороны WADA.
Когда Макларен выпустил свой доклад, указал на нарушения, то международные федерации должны были вести свои расследования по отдельным спортсменам, на основании доклада федерации обязаны были провести проверки, и я вас уверяю, что этот процесс не закончен», – заключил Ганус.