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    Сегодня исполком WADA рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Джонатан Тэйлор Биатлон

    Сегодня исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на внеочередном заседании обсудит вопрос соответствия РУСАДА кодексу организации.

    В ходе телеконференции члены исполкома WADA рассмотрят рекомендацию независимой комиссии по соответствию под руководством Джонатана Тэйлора.

    РУСАДА было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

    20 сентября 2018 года исполком принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018-го, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

    Россия сорвала дедлайн по предоставлению доступа к лаборатории из-за проблем с сертификацией оборудования представителей WADA, прибывших в Москву в середине декабря. 16 января эксперты все-таки получили доступ к данным лаборатории. На основе этих данных комиссия по соответствию вынесла рекомендацию по поводу того, стоит ли сохранить статус РУСАДА.

    Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним

    РУСАДА восстановили. Хоть кто-то понимает, что изменилось для России?

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