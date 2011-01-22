Сегодня исполком WADA рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства

Сегодня исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на внеочередном заседании обсудит вопрос соответствия кодексу организации.

В ходе телеконференции члены исполкома WADA рассмотрят рекомендацию независимой комиссии по соответствию под руководством Джонатана Тэйлора.

РУСАДА было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

20 сентября 2018 года исполком принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018-го, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

Россия сорвала дедлайн по предоставлению доступа к лаборатории из-за проблем с сертификацией оборудования представителей WADA, прибывших в Москву в середине декабря. 16 января эксперты все-таки получили доступ к данным лаборатории. На основе этих данных комиссия по соответствию вынесла рекомендацию по поводу того, стоит ли сохранить статус РУСАДА.

Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним

РУСАДА восстановили. Хоть кто-то понимает, что изменилось для России?