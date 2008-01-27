Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Тарьей Бо: «Процессу по РУСАДА не хватает прозрачности. WADA больше заботится о своих интересах, чем о чистых спортсменах»

    Теги сборная России сборная Норвегии допинг WADA РУСАДА Тарьей Бо Биатлон

    Норвежский биатлонист Тарьей Бо поделился мнением насчет ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и отношений организации с WADA.

    WADA оставило в силе восстановление РУСАДА, несмотря на то, что российская сторона сорвала дедлайн предоставления данных из московской антидопинговой лаборатории.

    «Я надеюсь, что Россия немного открылась и откроется еще больше, и им придется немного поработать над тем, чтобы соответствовать кодексу WADA. Я думаю, что процесс недостаточно прозрачен. Хочется, чтобы было понятно, что на самом деле происходит в кулуарах и какое там идет обсуждение.

    Мы видим лишь то, что выходит в печать. И нам не всегда просто сформировать отношение по заголовкам норвежских СМИ. Что на самом деле происходит между WADA и Россией? За решениями должны стоять какие-то переговоры.

    Мне кажется, WADA немного трусит. Такое ощущение, что они совсем немного разбираются в случае с Россией, в ожидании пока эта тема станет менее актуальной. Но спортсмены не забывают. Думаю, мы все должны убедиться в том, что дело находится в приоритете, пока все не прояснится.

    На мой взгляд, WADA существует для борьбы с мошенничеством и допингом и для защиты чистых спортсменов. Кажется, сейчас все наоборот: они связаны отношениями (с Россией и другими странами), политикой и дружбой больше, чем с чистыми спортсменами. Они больше заботятся о защите собственных интересов.

    Мы должны (верить, что российские биатлонисты чисты), и мы делаем это. Каждый день я встаю и говорю себе, что соревнуюсь только с чистыми спортсменами. В то же время тут и там ведутся расследования, и мы берем это во внимание. Но когда раздается стартовый сигнал, об этом нужно забыть. В противном случае – не сможешь выступать», – сказал Бо.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться