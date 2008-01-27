Тарьей Бо: «Процессу по РУСАДА не хватает прозрачности. WADA больше заботится о своих интересах, чем о чистых спортсменах»

Норвежский биатлонист поделился мнением насчет ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и отношений организации с .

WADA оставило в силе восстановление РУСАДА, несмотря на то, что российская сторона сорвала дедлайн предоставления данных из московской антидопинговой лаборатории.

«Я надеюсь, что Россия немного открылась и откроется еще больше, и им придется немного поработать над тем, чтобы соответствовать кодексу WADA. Я думаю, что процесс недостаточно прозрачен. Хочется, чтобы было понятно, что на самом деле происходит в кулуарах и какое там идет обсуждение.

Мы видим лишь то, что выходит в печать. И нам не всегда просто сформировать отношение по заголовкам норвежских СМИ. Что на самом деле происходит между WADA и Россией? За решениями должны стоять какие-то переговоры.

Мне кажется, WADA немного трусит. Такое ощущение, что они совсем немного разбираются в случае с Россией, в ожидании пока эта тема станет менее актуальной. Но спортсмены не забывают. Думаю, мы все должны убедиться в том, что дело находится в приоритете, пока все не прояснится.

На мой взгляд, WADA существует для борьбы с мошенничеством и допингом и для защиты чистых спортсменов. Кажется, сейчас все наоборот: они связаны отношениями (с Россией и другими странами), политикой и дружбой больше, чем с чистыми спортсменами. Они больше заботятся о защите собственных интересов.

Мы должны (верить, что российские биатлонисты чисты), и мы делаем это. Каждый день я встаю и говорю себе, что соревнуюсь только с чистыми спортсменами. В то же время тут и там ведутся расследования, и мы берем это во внимание. Но когда раздается стартовый сигнал, об этом нужно забыть. В противном случае – не сможешь выступать», – сказал Бо.