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    Владимир Драчев: «Президент IBU обратится к главам федераций, чтобы убрать волну негатива в адрес Логинова»

    Теги сборная России СБР IBU Владимир Драчев Александр Логинов Олле Далин Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о встрече с главой Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином по поводу критики спортсменов в адрес Александар Логинова.

    «Вчера был сложный день, мы до полдесятого вечера обсуждали тему Логинова. Я высказал все, что накипело, в защиту спортсмена. Был представитель этического комитета, она сказала: ребята, какие могут быть вопросы? С 2015-го по 2017-го он не выступал – сейчас вопросов к нему не может быть ни у кого.

    Со всех сторон идет поддержка нашего обращения. Далин обратится к президентам федераций, чтобы убрать волну негатива.

    Это же идет в минус и для IBU. Кто-то это разжигает, пытается поднять. Мы ссылались на кодекс WADA. Те бумаги, которые мы отдали, они усилили нашу позицию в защиту Александра», – сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

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