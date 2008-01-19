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    Завтра Драчев обсудит с президентом IBU критику в адрес Логинова от иностранных биатлонистов

    Теги сборная России допинг СБР IBU Владимир Драчев Александр Логинов Олле Далин Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в субботу проведет встречу с главой Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином.

    Одной из тем станет критика со стороны иностранных спортсменов в адрес лидера сборной России Александра Логинова в связи с его допинговым прошлым.

    Действительно ли вы отправляетесь в Рупольдинг, чтобы завтра встретиться с главой IBU Олле Далином?

    – Да, это так.

    Будете ли поднимать тему Александра Логинова?

    – У нас есть много вопросов для обсуждения, в том числе и по Логинову.

    О чем конкретно будете говорить про Логинова?

    – Посмотрим. Война маневр покажет, – сказал Драчев.

    Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

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