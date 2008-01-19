Завтра Драчев обсудит с президентом IBU критику в адрес Логинова от иностранных биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в субботу проведет встречу с главой Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином.
Одной из тем станет критика со стороны иностранных спортсменов в адрес лидера сборной России Александра Логинова в связи с его допинговым прошлым.
– Действительно ли вы отправляетесь в Рупольдинг, чтобы завтра встретиться с главой IBU Олле Далином?
– Да, это так.
– Будете ли поднимать тему Александра Логинова?
– У нас есть много вопросов для обсуждения, в том числе и по Логинову.
– О чем конкретно будете говорить про Логинова?
– Посмотрим. Война маневр покажет, – сказал Драчев.
Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать
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