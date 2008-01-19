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    Кубок IBU. Спринт. Сливко победила, Андерссон – 2-я, Васнецова – 20-я

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    Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошел женский спринт. Победу одержала россиянка Виктория Сливко. 

    Кубок IBU

    5-й этап

    Арбер, Германия

    Женщины

    Спринт

    1. Виктория Сливко (Россия) – 21.29,7 (0)
    2. Ингела Андерссон (Швеция) – 16,7 (1)
    3. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 19,0 (0)
    4. Надин Хорхлер (Германия) – 25,8 (1)
    5. Элизабет Хогберг (Швеция) – 26,4 (1)
    6. Фелиция Линдквист (Швеция) – 29,2 (0)...
    8. Каролине Эрдаль (Норвегия) – 39,0 (1)
    9. Текла Брюн-Ли (Норвегия) – 43,8 (2)...
    12. Магдалена Гвиздонь (Польша) – 55,6 (1)
    13. Анна Вайдель (Германия) – 56,5 (1)...
    20. Валерия Васнецова (Россия) – 1.19,0 (3)
    21. Ирина Казакевич (Россия) – 1.21,1 (2)
    23. Хло Шевалье (Франция) – 1.23,8 (2)
    24. Елизавета Каплина (Россия) – 1.31,0 (2)...
    26. Тамара Воронина (Россия) – 1.32,0 (2)...
    44. Кристина Ильченко (Россия) – 2.23,3 (5)

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