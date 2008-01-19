Кубок IBU. Спринт. Сливко победила, Андерссон – 2-я, Васнецова – 20-я

Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошел женский спринт. Победу одержала россиянка Виктория Сливко.

Кубок IBU

5-й этап

Арбер, Германия

Женщины

Спринт

1. Виктория Сливко (Россия) – 21.29,7 (0)

2. Ингела Андерссон (Швеция) – 16,7 (1)

3. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 19,0 (0)

4. Надин Хорхлер (Германия) – 25,8 (1)

5. Элизабет Хогберг (Швеция) – 26,4 (1)

6. Фелиция Линдквист (Швеция) – 29,2 (0)...

8. Каролине Эрдаль (Норвегия) – 39,0 (1)

9. Текла Брюн-Ли (Норвегия) – 43,8 (2)...

12. Магдалена Гвиздонь (Польша) – 55,6 (1)

13. Анна Вайдель (Германия) – 56,5 (1)...

20. Валерия Васнецова (Россия) – 1.19,0 (3)

21. Ирина Казакевич (Россия) – 1.21,1 (2)

23. Хло Шевалье (Франция) – 1.23,8 (2)

24. Елизавета Каплина (Россия) – 1.31,0 (2)...

26. Тамара Воронина (Россия) – 1.32,0 (2)...

44. Кристина Ильченко (Россия) – 2.23,3 (5)