Кубок IBU. Спринт. Гербулова победила, Сливко – 2-я, Морозова – 3-я, Каплина – 6-я, Воронина – 8-я

Сегодня на четвертом этапе Кубка IBU в польских Душниках-Здруй прошел женский спринт. Победу одержала россиянка Наталья Гербулова, Виктория Сливко – 2-я, Анастасия Морозова – 3-я.

Кубок IBU

4-й этап

Душники-Здруй, Польша

Женщины

Спринт

1. Наталья Гербулова (Россия) – 22.10,7 (0+2)

2. Виктория Сливко (Россия) – 5,6 (0+1)

3. Анастасия Морозова (Россия) – 22,7 (1+1)

4. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 25,5 (0+1)

5. Фелиция Линдквист (Швеция) – 35,6 (0+0)

6. Елизавета Каплина (Россия) – 35,8 (0+1)

7. Ингела Андерссон (Швеция) – 37,0 (0+1)

8. Тамара Воронина (Россия) – 43,1 (0+0)

9. Ирина Казакевич (Россия) – 46,6 (0+2)

10. Надежда Белкина (Украина) – 1.00,0 (1+1)...

14. Елена Кручинкина (Беларусь) – 1.09,2 (1+1)...

30. Ирен Лардшнайдер (Италия) – 1.52,7 (1+1)

31. Элине Грюэ (Норвегия) – 1.53,1 (0+2)

32. Каролине Эрдаль (Норвегия) – 1.55,8 (2+1)...

38. Лотте Лие (Норвегия) – 2.07,1 (0+2)

39. Надя Мозер (Канада) – 2.11,7 (2+1)

40. Инна Костюченко (Беларусь) – 2.13,3 (2+2)

Ольга Абрамова (Украина) – не стартовала, Луиза Куммер (Германия) – не финишировала.

