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    Кубок IBU. Спринт. Гербулова победила, Сливко – 2-я, Морозова – 3-я, Каплина – 6-я, Воронина – 8-я

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    Сегодня на четвертом этапе Кубка IBU в польских Душниках-Здруй прошел женский спринт. Победу одержала россиянка Наталья Гербулова, Виктория Сливко – 2-я, Анастасия Морозова – 3-я.

    Кубок IBU

    4-й этап

    Душники-Здруй, Польша

    Женщины

    Спринт

    1. Наталья Гербулова (Россия) – 22.10,7 (0+2)
    2. Виктория Сливко (Россия) – 5,6 (0+1)
    3. Анастасия Морозова (Россия) – 22,7 (1+1)
    4. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 25,5 (0+1)
    5. Фелиция Линдквист (Швеция) – 35,6 (0+0)
    6. Елизавета Каплина (Россия) – 35,8 (0+1)
    7. Ингела Андерссон (Швеция) – 37,0 (0+1)
    8. Тамара Воронина (Россия) – 43,1 (0+0)
    9. Ирина Казакевич (Россия) – 46,6 (0+2)
    10. Надежда Белкина (Украина) – 1.00,0 (1+1)...
    14. Елена Кручинкина (Беларусь) – 1.09,2 (1+1)...
    30. Ирен Лардшнайдер (Италия) – 1.52,7 (1+1)
    31. Элине Грюэ (Норвегия) – 1.53,1 (0+2)
    32. Каролине Эрдаль (Норвегия) – 1.55,8 (2+1)...
    38. Лотте Лие (Норвегия) – 2.07,1 (0+2)
    39. Надя Мозер (Канада) – 2.11,7 (2+1)
    40. Инна Костюченко (Беларусь) – 2.13,3 (2+2)

    Ольга Абрамова (Украина) – не стартовала, Луиза Куммер (Германия) – не финишировала.

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