⚡Морозова, Миронова, Старых и Юрлова выступят в эстафете Рупольдинга

Стал известен состав женской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В гонке выступят Анастасия Морозова, , Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.

Из победного состава с этапа Кубка мира в Оберхофе в эстафетной четверке осталась только Юрлова. Вместе с ней тогда бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева и .

Павлова накануне была 43-й в спринте, Куклина – 48-й, Васильева – 87-й.

Женская эстафета в Рупольдинге пройдет 19 января.

Все о биатлоне в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram