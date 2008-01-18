⚡Морозова, Миронова, Старых и Юрлова выступят в эстафете Рупольдинга

Стал известен состав женской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
В гонке выступят Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.
Из победного состава с этапа Кубка мира в Оберхофе в эстафетной четверке осталась только Юрлова. Вместе с ней тогда бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Лариса Куклина.
Павлова накануне была 43-й в спринте, Куклина – 48-й, Васильева – 87-й.
Женская эстафета в Рупольдинге пройдет 19 января.
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