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    ⚡Морозова, Миронова, Старых и Юрлова выступят в эстафете Рупольдинга

    Теги Кубок мира сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина (Кузнецова) Ирина Старых Евгения Павлова Светлана Миронова Маргарита Васильева Анастасия Морозова Биатлон

    Стал известен состав женской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

    В гонке выступят Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.

    Из победного состава с этапа Кубка мира в Оберхофе в эстафетной четверке осталась только Юрлова. Вместе с ней тогда бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Лариса Куклина.

    Павлова накануне была 43-й в спринте, Куклина – 48-й, Васильева – 87-й.

    Женская эстафета в Рупольдинге пройдет 19 января.

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