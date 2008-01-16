Логинов прошел мимо норвежских журналистов. Он сказал: «Я не говорю по-английски»

Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с норвежскими журналистами, сославшись на незнание английского языка.

Телеканал NRK попытался взять комментарий у Логинова перед этапом Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«I don’t speak English (Я не говорю по-английски)», – сказал Логинов, проходя мимо журналистов.

Сюжет норвежского канала был посвящен допинговому прошлому россиянина и тому, как оно влияет на отношение других биатлонистов к успехам Логинова в этом сезоне.

Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

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