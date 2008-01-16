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    Логинов прошел мимо норвежских журналистов. Он сказал: «Я не говорю по-английски»

    Теги сборная России допинг видео Александр Логинов Биатлон

    Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с норвежскими журналистами, сославшись на незнание английского языка.

    Телеканал NRK попытался взять комментарий у Логинова перед этапом Кубка мира в немецком Рупольдинге.

    «I don’t speak English (Я не говорю по-английски)», – сказал Логинов, проходя мимо журналистов.

    Сюжет норвежского канала был посвящен допинговому прошлому россиянина и тому, как оно влияет на отношение других биатлонистов к успехам Логинова в этом сезоне.

    Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

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    Публикация от @sports_olympic

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