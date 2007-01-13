Мартен Фуркад о втором месте в эстафете: «Трудно было надеяться на лучшее без провала Логинова»

Французский биатлонист прокомментировал результат команды в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (2-е место).

«Оберхоф не разочаровывает! Я десять лет приезжаю сюда, и еще ни разу не бежал в подходящих условиях.

Это была особенная гонка. Трудно было надеяться на лучшее без провала Логинова», – сказал Фуркад.

«Мы знали, что в эстафете Хохфильцена у нас была очень сильная команда, но, возможно, давление было слишком большим. Сегодня задача состояла в том, чтобы проще отнестись к гонке.

Мы сильны индивидуально и должны сохранять это и в эстафете. Давление приходит, потому что мы друзья и хотим добиться успеха друг для друга», – заявил Антонин Гигонна, которого цитирует сайт IBU.