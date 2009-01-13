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    Российские биатлонисты празднуют победу в эстафете: «Улыбку Логинова мы видим часто, просто он вам ее не всегда показывает»

    Теги Кубок мира сборная России Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Максим Цветков Матч ТВ Биатлон

    Российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов поделились эмоциями от победы в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Цветков: «Хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас поддерживают».

    Гараничев: «Когда Логинов финишировал, было чувство самоудовлетворения. Нам удалось поддержать девчонок, они нас воодушевили».

    Малышко: «Здесь не видели девчонок, но видели их после финиша. Были приятно удивлены, что они приехали нас подержать. Они задали такую планку, наш экс-капитан Максим Цветков задал темп на первом этапе. Сейчас капитана нет, у нас и так получается нормально.

    Улыбку Логинова мы видим часто, просто он вам не всегда показывает.

    Что испытал после новой победы в Оберхофе? Король вернулся в Оберхоф, да здравствует король!»

    Логинов: «Испытал гордость за команду. Такого отрыва никто из нас не ожидал. Здорово все получилось», – сказали биатлонисты в эфире телеканала «Матч ТВ».

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