Российские биатлонисты празднуют победу в эстафете: «Улыбку Логинова мы видим часто, просто он вам ее не всегда показывает»

Российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, и Александр Логинов поделились эмоциями от победы в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Цветков: «Хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас поддерживают».



Гараничев: «Когда Логинов финишировал, было чувство самоудовлетворения. Нам удалось поддержать девчонок, они нас воодушевили».



Малышко: «Здесь не видели девчонок, но видели их после финиша. Были приятно удивлены, что они приехали нас подержать. Они задали такую планку, наш экс-капитан задал темп на первом этапе. Сейчас капитана нет, у нас и так получается нормально.

Улыбку Логинова мы видим часто, просто он вам не всегда показывает.



Что испытал после новой победы в Оберхофе? Король вернулся в Оберхоф, да здравствует король!»



Логинов: «Испытал гордость за команду. Такого отрыва никто из нас не ожидал. Здорово все получилось», – сказали биатлонисты в эфире телеканала «Матч ТВ».

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