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    Александр Логинов: «Приятно было получать такое преимущество. Ребята справились с ветром, и я старался не подвести»

    Теги Кубок мира сборная России Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Максим Цветков Биатлон

    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. 

    Российская команда в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Логинова выиграла золото. 

    «Сегодня очень приятно было получать такое преимущество. Ребята справились даже с таким ветром – просто шикарно. Я старался не подвести. Спасибо болельщикам и девчонкам, которые поддержали нас.

    На старте не сильно переживал, но с такой погодой можно прийти и в ветер, и в штиль. Но справлялись как могли. На стрельбе не задергался, но ветер достаточно прилично выкручивал – отталкивал от щита», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ»

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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