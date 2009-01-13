Александр Логинов: «Приятно было получать такое преимущество. Ребята справились с ветром, и я старался не подвести»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Российская команда в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, и Логинова выиграла золото.

«Сегодня очень приятно было получать такое преимущество. Ребята справились даже с таким ветром – просто шикарно. Я старался не подвести. Спасибо болельщикам и девчонкам, которые поддержали нас.

На старте не сильно переживал, но с такой погодой можно прийти и в ветер, и в штиль. Но справлялись как могли. На стрельбе не задергался, но ветер достаточно прилично выкручивал – отталкивал от щита», – сказал Логинов в эфире .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию гонки.