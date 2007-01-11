Дмитрий Свищев: «Лицемерие Фуркада выглядит омерзительно. Он берет пример с западных политиканов»

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал критику французского биатлониста в адрес Александра Логинова.

«Фуркад берет пример с западных политиканов и действует исключительно в рамках двойных стандартов.

В подтверждение этого можно вспомнить его высказывания, сделанные о норвежской спортсменке Терезе Йохауг.

В 2016 году она была уличена в употреблении анаболических стероидов, и тогда Антидопинговое агентство Норвегии рекомендовало дисквалифицировать ее на 14 месяцев. Фуркад на каждом углу заступался за атлетку, заявляя о ее невиновности.

Получается, что уличенную в допинге норвежку он яростно защищал, а в отношении российского спортсмена, который честно отбыл еще более суровое наказание за допинг в виде дисквалификации в три года, он высказывает противоположное мнение – Фуркад убежден в его виновности.

Логинов уже понес наказание, выступает как чистый спортсмен и обыгрывает Фуркада на законных основаниях.

Я считаю, что слова Фуркада полностью укладываются в западную политику нагнетания атмосферы неприятия и даже ненависти к российским атлетам. Логинов показал высший класс: он победил, несмотря на такое отношение со стороны «коллеги».

Все это еще раз подтверждает: в чистой спортивной борьбе нашим нет равных.

Лицемерие Фуркада выглядит омерзительно. Не хочу принижать его достоинств как спортсмена, но, в том числе к моему разочарованию, он демонстрирует совсем неблагородные человеческие качества», – рассказал Свищев.

«Он должен извиниться перед нами». Логинов наконец-то победил – и все взорвались!