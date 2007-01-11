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    Мартен Фуркад: «Не уважаю Логинова не потому, что он русский. Он принимал допинг и не извинился»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции допинг Мартен Фуркад Александр Логинов Биатлон

    Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, почему потерял уважение к россиянину Александру Логинову.

    – Заслуживает ли биатлонное сообщество извинений от Логинова за его прошлое?

    – Именно об этом я уже говорил. В последние дни я читал много статей в СМИ о том, что он не извинился. Ему разрешено соревноваться, но он не заслужит уважения, если не принесет извинений.

    – Вы уважаете его как спортсмена?

    – Нет. Не потому, что он русский, а только из-за того, что он принимал допинг и теперь молчит об этом. Он не извинился и ведет себя так, будто ничего не было. Так не пойдет.

    – Что для вас значат его извинения?

    – Извиниться – значит объяснить, почему он использовал допинг. До сих пор он ничего не рассказал: как это случилось, кто заставил его это сделать или он делал это самостоятельно. Это очень просто – вернуться, соревноваться, побеждать и заслужить наше уважение.

    Нужно сделать выбор. Ему позволено выступать, и я отношусь к этому с большим уважением. Но я не могу соревноваться с тем, кто принимал допинг.

    Все очень добры к нему, вы очень добры к нему, потому что задаете вопросы, как прошла гонка. Будто бы ничего не случилось. Зрители слишком добры к нему, спортсмены тоже слишком добры к нему. Я не говорю, что он заслужил пожизненное наказание, но он не получит мое уважение, потому что нельзя так просто забыть прошлое.

    – Трудно ли ему доверять, верить в то, что он чист сейчас, раз он не извинился, не объяснил ничего?

    – Доверять ему невозможно. Когда он первый раз попал на подиум, мы стояли там вместе. Это было в спринте в Осло, в 2013-м. Я подошел к нему и радовался за него, потому что он был, как и Йоханнес, юниором и сумел подняться на подиум среди взрослых. Я очень его уважал.

    Но когда я услышал о допинге позже, в 2014-м, он потерял всю мою веру в него. Думаю, он потерял веру всей биатлонной семьи. И сейчас, если он хочет получить ее обратно, то должен говорить и быть честным, а иначе она никогда не вернется, – рассказал Фуркад в эфире NRK.

    «Он должен извиниться перед нами». Логинов наконец-то победил – и все взорвались!

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