Ольга Зайцева: «Логинову не надо извиняться и ходить на Кубке мира скромным зайчиком»

Двукратная олимпийская чемпионка поделилась ожиданиями от выступления российского биатлониста на январских этапах Кубка мира.

«Логинову нужно сохранить свою форму. Главное - не заболеть. Саша в статусе лидера сборной должен показать зубы, ему нужно немного расслабиться и быть поуверенней.

Извиняться и ходить скромным зайчиком там не надо, я считаю. Нужно быть понаглее», – сказала Зайцева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бо говорил о том, что Логинов должен извиниться перед спортсменами за применение допинга в сезоне-2013/14.

Мы узнали, как Логинов возвращался после допинга: ему били по палкам, а с Фуркадом было две стычки

Логинов, да улыбнись ты уже! Все этого ждут