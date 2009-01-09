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    Ольга Зайцева: «Логинову не надо извиняться и ходить на Кубке мира скромным зайчиком»

    Теги Ольга Зайцева Кубок мира сборная России Александр Логинов Матч ТВ Биатлон

    Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от выступления российского биатлониста Александра Логинова на январских этапах Кубка мира.

    «Логинову нужно сохранить свою форму. Главное - не заболеть. Саша в статусе лидера сборной должен показать зубы, ему нужно немного расслабиться и быть поуверенней.

    Извиняться и ходить скромным зайчиком там не надо, я считаю. Нужно быть понаглее», – сказала Зайцева в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Ранее лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бо говорил о том, что Логинов должен извиниться перед спортсменами за применение допинга в сезоне-2013/14.

    Мы узнали, как Логинов возвращался после допинга: ему били по палкам, а с Фуркадом было две стычки

    Логинов, да улыбнись ты уже! Все этого ждут

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