Ольга Зайцева: «Логинову не надо извиняться и ходить на Кубке мира скромным зайчиком»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от выступления российского биатлониста Александра Логинова на январских этапах Кубка мира.
«Логинову нужно сохранить свою форму. Главное - не заболеть. Саша в статусе лидера сборной должен показать зубы, ему нужно немного расслабиться и быть поуверенней.
Извиняться и ходить скромным зайчиком там не надо, я считаю. Нужно быть понаглее», – сказала Зайцева в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бо говорил о том, что Логинов должен извиниться перед спортсменами за применение допинга в сезоне-2013/14.
Мы узнали, как Логинов возвращался после допинга: ему били по палкам, а с Фуркадом было две стычки