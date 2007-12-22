Александр Логинов: «Перед выходом на последний спуск было видно, что не хватило сотни метров, чтобы поработать в спину Йоханнесу»

Российский биатлонист рассказал, как для него сложился пасьют на этапе Кубка мира в Нове-Место, где он финишировал вторым.

«Достаточно хорошо работали лыжи, самочувствие было вполне рабочее. На финишном круге не было смысла отсиживаться, надо было работать – круг короткий.

Перед выходом на последний спуск было видно, что не хватило сотни метров, чтобы поработать в спину. Был такой отрыв, что не отыграть за последние 300 метров.

На первом рубеже не занервничал. Еще на пристрелке осознавал, что будет лотерея. Тактика была – работать агрессивно. Пережидать, я думаю, смысла нет. Третья стрельба – это не предел, именно такая мне и была нужна. На каждой стрельбе трибуны очень дружелюбны, подбадривают абсолютно всех, спасибо им за это.

Завтра будет не самая простая гонка, но мы готовились. Думаю, будет такое состояние, чтобы показывать максимум», – сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Логинов, да улыбнись ты уже! Все этого ждут