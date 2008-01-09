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    Светлана Журова: «Универсиада в Красноярске позволит преобразить один из крупнейших городов России»

    Теги Светлана Журова Универсиада Биатлон

    Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что проведение зимней Универсиады в Карсноярске поможет развитию города.

    «Проведение Универсиады в Красноярске — знаковый проект для российского спорта в 2019 году. В Сибирь съедутся спортсмены со всего мира, и нам в очередной раз надо показать, на каком высоком уровне мы способны устраивать крупные международные соревнования.

    Также важно, что проведение Универсиады позволит преобразить один из крупнейших городов России. Казань после летней Универсиады-2013 просто расцвела», — рассказала Журова.

    Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.

    Россия потратила больше 80 миллиардов рублей на Универсиаду. Есть ли в этом смысл?

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