Светлана Журова: «Универсиада в Красноярске позволит преобразить один из крупнейших городов России»

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что проведение зимней Универсиады в Карсноярске поможет развитию города.

«Проведение Универсиады в Красноярске — знаковый проект для российского спорта в 2019 году. В Сибирь съедутся спортсмены со всего мира, и нам в очередной раз надо показать, на каком высоком уровне мы способны устраивать крупные международные соревнования.

Также важно, что проведение Универсиады позволит преобразить один из крупнейших городов России. Казань после летней Универсиады-2013 просто расцвела», — рассказала Журова.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.

Россия потратила больше 80 миллиардов рублей на Универсиаду. Есть ли в этом смысл?

Светлана Журова: «Не хочу, чтобы думали, что я дурочка или врушка»