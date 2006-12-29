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    Долль пропустил Бьорндалена на третье место в «Рождественской гонке». Это было последнее соревнование в карьере норвежца

    Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален сборная Германии сборная Норвегии Рождественская гонка сборная Беларуси жен Бенедикт Долль Биатлон

    Немецкий биатлонист Бенедикт Долль пропустил восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена на третье место на финише «Рождественской гонки» в немецком Гельзенкирхене.

    Для Бьорндалена и его жены Дарьи Домрачевой шоу-гонка в Германии стала последним соревнованием в карьере.

    После заключительной стрельбы Бьорндален шел третьим, но на последнем круге немец догнал и обогнал норвежца. Однако на финишной прямой Долль остановился и дождался Бьорндалена. Спортсмены взялись за руки и вместе пересекли финишную черту, при этом немец пропустил вперед шестикратного обладателя Большого хрустального глобуса.

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