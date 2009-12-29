Антон Шипулин: «Я задумываюсь о работе, которая будет приносить удовольствие. Деньги – это уже вторично»

Российский биатлонист заявил, что после завершения спортивной карьеры хочет заниматься делом, которое будет приносить ему удовольствие.

«Зрители знают: я не раскидывался деньгами направо-налево всю спортивную жизнь. Я копил, откладывал на будущее. Понимал, что спорт может закончиться и нужно создать платформу, чтобы я не задумывался о работе, которая приносила бы деньги.

Я задумываюсь о работе, которая будет мне приносить удовольствие, в первую очередь. Деньги – это уже вторично», – сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Ищешь подарки на Новый год? Последний шанс на монитор, мышку и гарнитуру со скидкой