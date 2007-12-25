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    РУСАДА в 2018 году взяло 217 допинг-проб у российских биатлонистов

    Теги сборная России сборная России жен допинг РУСАДА Валентина Назарова Биатлон

    Российские биатлонисты в период с 1 января по 15 декабря 2018 года сдали офицерам РУСАДА 217 допинг-проб, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет агентства.

    За последние два месяца у биатлонистов было взято 33 пробы. Самое большое количество допинг-проб в течение года сдала Валентина Назарова (9).

    В 2017 году российские биатлонисты 311 раз прошли допинг-тестирование РУСАДА. Большое количество проб, взятых в прошлом году, было обусловлено требованиями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к Играм-2018.

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