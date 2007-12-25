РУСАДА в 2018 году взяло 217 допинг-проб у российских биатлонистов

Российские биатлонисты в период с 1 января по 15 декабря 2018 года сдали офицерам РУСАДА 217 допинг-проб, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет агентства.
За последние два месяца у биатлонистов было взято 33 пробы. Самое большое количество допинг-проб в течение года сдала Валентина Назарова (9).
В 2017 году российские биатлонисты 311 раз прошли допинг-тестирование РУСАДА. Большое количество проб, взятых в прошлом году, было обусловлено требованиями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к Играм-2018.