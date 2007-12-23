Евгений Гараничев: «Знал, что могу отстрелять чисто, если не буду суетиться»

Российский биатлонист прокомментировал свой результат в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Чехии (3-е место).

«Я не думал о чистой стрельбе. После спринта немножко собрался, сам себе поставил задачу, чтобы отработать конец года на все, что я могу.

Немножко тяжело было по ходу гонки, вчера было падение. Но смог собраться, давно не было нуля.

Вспомнил Контиолахти, когда на контрольном старте удалось сделать ноль. Не удавалось на первых этапах, но я не опускал рук. Знал, что могу стрельнуть, если не буду суетиться», – сказал Гараничев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Йоханнес Бо одержал 6-ю победу в сезоне, у Гараничева – первый подиум почти за три года