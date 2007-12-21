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    Дальмайер о допинговом прошлом Старых: «Я борюсь за чистый спорт. Но говорить о допинге совсем не хочу»

    Теги Кубок мира сборная России жен сборная Германии жен допинг Лаура Дальмайер Ирина Старых Биатлон

    Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала свой результат в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, где заняла 2-е место.

    «Для меня это особенный день! Лето прошло очень тяжело, я не могла тренироваться целых два месяца. Сейчас смотрю на конец сентября и вспоминаю, что не могла делать вообще ничего. А сегодня я уже на подиуме, и это прекрасно. Биатлон – это приключение. Никогда не знаешь, к чему оно приведет.

    На завтра главное собрать мотивацию в кулак. Думаю, что победа вполне возможна», – сказала Дальмайер на пресс-конференции.

    Двукратная олимпийская чемпионка рассказала о том, как воспринимает выступления Ирины Старых, отбывавшей допинговую дисквалификацию.

    «Я так счастлива, что здорова, что могу стартовать здесь. Я люблю спорт. Я борюсь за чистый спорт. Но говорить о допинге совсем не хочу», – цитирует немку «Спорт-Экспресс».

    Ирина Старых: «Результат Дальмайер? Как обычно болеют зарубежные спортсмены, ими только остается восхищаться»

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