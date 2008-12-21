Ирина Старых: «Результат Дальмайер? Как обычно болеют зарубежные спортсмены, ими только остается восхищаться»

Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о самочувствии, о чистой стрельбе, а также о результатах немки после болезни.

«Можно было выступить лучше, если бы не было падения. Но в целом я довольна, что мне физически не так тяжело, как было в Хохфильцене. И я могу себя чувствовать комфортно на трассе.



Результат Дальмайер? Как у нас обычно болеют зарубежные спортсмены, ими только остается восхищаться.



Моя стрельба – это плодотворная работа летом и настрой на гонку. Мы бегаем на самом высоком уровне. Я понимаю, что только ноль спасает. В данном случае даже меня пока не спасает.



Мы сильные женщины, мы все преодолеем. Такой настрой: это заключительный старт перед Новым годом – собираешь силы в кулачок и бежишь. Мы умалчиваем об усталости, стараемся выйти из этого состояния оптимально и об этом не говорим.



Летом могла только мечтать об этих результатах. Но уже в Поклюке поняла, что здесь можно бороться», – сказала Старых в эфире телеканала «Матч ТВ».