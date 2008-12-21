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    Ирина Старых: «Результат Дальмайер? Как обычно болеют зарубежные спортсмены, ими только остается восхищаться»

    Теги Кубок мира сборная России жен сборная Германии жен Лаура Дальмайер Ирина Старых Матч ТВ Биатлон

    Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о самочувствии, о чистой стрельбе, а также о результатах немки Лауры Дальмайер после болезни.

    «Можно было выступить лучше, если бы не было падения. Но в целом я довольна, что мне физически не так тяжело, как было в Хохфильцене. И я могу себя чувствовать комфортно на трассе.

    Результат Дальмайер? Как у нас обычно болеют зарубежные спортсмены, ими только остается восхищаться.

    Моя стрельба – это плодотворная работа летом и настрой на гонку. Мы бегаем на самом высоком уровне. Я понимаю, что только ноль спасает. В данном случае даже меня пока не спасает.

    Мы сильные женщины, мы все преодолеем. Такой настрой: это заключительный старт перед Новым годом – собираешь силы в кулачок и бежишь. Мы умалчиваем об усталости, стараемся выйти из этого состояния оптимально и об этом не говорим.

    Летом могла только мечтать об этих результатах. Но уже в Поклюке поняла, что здесь можно бороться», – сказала Старых в эфире телеканала «Матч ТВ».

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