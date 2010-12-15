Кубок IBU. Спринт. Морозова победила, Сливко – 5-я, Миронова – 12-я

Сегодня на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау прошел женский спринт. Победу одержала россиянка Анастасия Морозова.

2-й этап

Риднау, Италия

Женщины

Спринт

1. Анастасия Морозова (Россия) – 23.20,9 (0+1)

2. Ингела Андерссон (Швеция) – +6,8 (1+0)

3. Надежда Белкина (Украина) – +10,1 (0+0)…

4. Элизабет Хогберг (Швеция) – 11,7 (0+1)

5. Виктория Сливко (Россия) – 12,1 (1+0)…

6. Юлия Журавок (Украина) – 30,9 (0+1)

7. Фелиция Линдквист (Швеция) – 56,7 (0+0)

12. Светлана Миронова (Россия) – 1.11,0 (1+3)…

16. Магдалена Гвиздонь (Польша) – 1.20,5 (1+1)

19. Ольга Абрамова (Украина) – 1.32,1 (1+1)

19. Надин Хорхлер (Германия) – 1.32,1 (2+2)...

25. Каролин Коломбо (Франция) – 1.54,0 (0+0)

29. Екатерина Мошкова (Россия) – 2.03,1 (0+4)…

46. Наталья Гербулова (Россия) – 2.39,1 (3+3)

47. Ирина Казакевич (Россия) – 2.39,8 (2+4)