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    Кубок IBU. Спринт. Морозова победила, Сливко – 5-я, Миронова – 12-я

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    Сегодня на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау прошел женский спринт. Победу одержала россиянка Анастасия Морозова. 

    Кубок IBU

    2-й этап

    Риднау, Италия

    Женщины

    Спринт

    1. Анастасия Морозова (Россия) – 23.20,9 (0+1)
    2. Ингела Андерссон (Швеция) – +6,8 (1+0)
    3. Надежда Белкина (Украина) – +10,1 (0+0)…
    4. Элизабет Хогберг (Швеция) – 11,7 (0+1)
    5. Виктория Сливко (Россия) – 12,1 (1+0)…
    6. Юлия Журавок (Украина) – 30,9 (0+1)
    7. Фелиция Линдквист (Швеция) – 56,7 (0+0)
    12. Светлана Миронова (Россия) – 1.11,0 (1+3)…
    16. Магдалена Гвиздонь (Польша) – 1.20,5 (1+1)
    19. Ольга Абрамова (Украина) – 1.32,1 (1+1)
    19. Надин Хорхлер (Германия) – 1.32,1 (2+2)...
    25. Каролин Коломбо (Франция) – 1.54,0 (0+0)
    29. Екатерина Мошкова (Россия) – 2.03,1 (0+4)…
    46. Наталья Гербулова (Россия) – 2.39,1 (3+3)
    47. Ирина Казакевич (Россия) – 2.39,8 (2+4)

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