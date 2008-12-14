Мартен Фуркад о допинге: «Надеюсь, никого не отстранят только из-за принадлежности к какому-то государству или по религии»

Французский биатлонист после спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене (2-е место) высказался о допинговом скандале.

«Я удовлетворен, я вернулся на хорошую позицию.

был сильнее ногами, но он и в прошлом году был здесь быстр, поэтому не придаю большого значения таким цифрам. Надеюсь, в пасьюте я буду ближе.



Отстранение российских спортсменов? Без достаточных фактов, надеюсь, никого не отстранят.

Не только положительная проба является основанием для отстранения, есть много видов нарушения антидопинговых правил.

Но надеюсь, что никого не отстранят только из-за принадлежности к какому-то государству или по религии», – рассказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

В биатлоне облава? К нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг