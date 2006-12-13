Александр Касперович: «На ЧМ-2017 Логинова тестировали на допинг чаще всех. Обвинения в махинациях – полный бред»

Тренер Александр Касперович заявил, что российский биатлонист не мог нарушить антидопинговые правила на ЧМ-2017, так как чаще всего подвергался проверке.

«Его тестировали больше всех после того, как он начал выступать на международной арене после дисквалификации: между сборами, между соревнованиям, после стартов.

В этом году вся подготовка тоже шла открыто, не было ни одного замечания.

Про махинации с кровью – полный бред: перед чемпионатом мира мы находились на сборе и были открыты для проверки, и мы никогда этим не занимались, у нас даже не было разговоров на эту тему.

На чемпионате мира в Хохфильцене мы тоже все были полностью доступны: спортсмены, врачи, массажисты, тренеры. Очевидно, что никаких махинаций быть не могло», – сказал Касперович.

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